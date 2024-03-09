إعلام أسيوط ينظم ندوة بعنوان "المرأة المصرية عبر 100 عام"

نظم مركز إعلام أسيوط صباح اليوم السبت ندوة تحت عنوان : "المرأة المصرية عبر ١٠٠ عام ودورها في بناء الجمهورية الجديدة" وذلك في مقر كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر فرع أسيوط بحضور عدد كبير من طالبات الكلية.

حاضر في اللقاء الدكتور محمد عبد المالك - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي و الدكتورة مروة كدوانى- أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة أسيوط ومقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط و الدكتورة خلود حسام - عميد كلية التجارة بنات بجامعة الأزهر فرع أسيوط و الدكتور صلاح رمضان- وكيل كلية الدراسات الإسلامية بنات وبحضور فتحى عامر - عضو المجلس القومي للمرأة وبعض عمداء كليات جامعه الازهر وبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بأسيوط.

تناول اللقاء التعريف بالدور التاريخي للمرأة على أرض مصر منذ الحضارة المصرية القديمة التي كانت تمتلك منظومة من القيم والرسالات الإنسانية التى شملت كل نواحى الحياة ، وكونت بمرور السنين الجذور الحقيقة التي تستمد منها البشرية تراثها الإنساني في إجماله ، ومن أهم هذه القيم الإنسانية الإعتراف بأهمية دور المرأة بالمجتمع .

وتُرجمت هذه القيمة عملياً بصياغة مكانة رفيعة المستوى للمرأة المصرية باعتبارها الشريك الوحيد للرجل فى حياته الدينية والدنيوية طبقاً لنظرية الخلق ونشأة الكون الموجودة فى المبادئ الدينية الفرعونية ..

وتناول اللقاء أيضا التعريف بالجهود التي بذلتها الدولة بهدف النهوض بالمرأة وتمكينها، وإدراكاً من الدولة لمكانة المرأة تم العمل علي تدعيم هذه المكانة علي كافة المستويات حيث بذلت مصر في السنوات الماضية جهوداً لدعم وضع المرأة في مصر حيث اشتملت هذه الجهود على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

فقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف كما تم العمل من أجل القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص الأوضاع الخاصة بها ، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي.

وجرى التأكيد على أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة كما تؤمن بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها.

وفي ختام اللقاء قدمت الكلية دروعا تذكارية بهذه المناسبة للأستاذة عبير جمعة حسين - مدير مركز إعلام أسيوط والأستاذة الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط باعتبارهما نماذج مشرفة للكوادر والقيادات النسائية في المحافظة .. كما شهد اللقاء تغطية إعلامية مميزة وتفاعل جيد بين الجمهور والمحاضرين وجرى التأكيد على استمرار التعاون المثمر بين مركز إعلام أسيوط وجامعة الأزهر والمجلس القومي للمرأة في دعم وتنفيذ الأنشطة التي تخدم قضايا المرأة المصرية.

IMG-20240309-WA0035