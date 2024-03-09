تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده الكفيف

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، تأجيل محاكمة شابا لجلسة الخميس المقبل، للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل والده الكفيف بمركز الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 35961 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 3951 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 23 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "السيد م س م" 45 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل والده الكفيف بمركز الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل والده المجني عليه عمدا من غير سبق الإصرار أو الترصد بأن دلف إلى مسكنه وما أن ظفر به حتى أمسك براسه وقام بمصادمتها بالحائط عدة مرات قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وسرق المتهم مبلغ مالي مملوك للمجني عليه من مسكنه ليلا في ذات الزمان والمكان على النحو المبين بالتحقيقات.