ضبط أصحاب محلين بالمنيا بتهمة بث القنوات الفضائية المشفرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات وبث القنوات الفضائية المشفرة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة فى مجال مكافحة جرائم القرصنة والبث الفضائى بدون تصريح، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، عن ضبط مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، وبحوزته 9 أجهزة "ريسيفر" مجهزة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح.

كما تم ضبط مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة مركز شرطة ملوى، وبحوزته 51 جهاز "ريسيفر" مجهز لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح.

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.