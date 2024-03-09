راكيتيتش: لا يمكن تخيل ريال مدريد والدوري الإسباني بدون مودريتش

وجه إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة السابق والشباب السعودي الحالي، رسالة قوية للدولي الكرواتي لوكا مودريتش، بعدما قارب على الاعتزال.

وأوضح مودريتش أنه غاضب من مودريتش بسبب تسجيله في مرمى إشبيلية، حيث أكد أنه لم يعجبه هذا الأمر.

وتابع: "أرغب بالتأكيد في استمرار مودريتش، يكاد يكون من المستحيل تخيل ريال مدريد أو الدوري الأسباني بدون لوكا، فهو الذي يجب أن يتخذ القرار".

وتابع: "مودريتش يعلم أنني أحبه مثل الأخ الأكبر، لقد مررنا بأشياء كثيرة معاً، إنه جزء من عائلتي وجزء مني، سيكون من دواعي سروري الاستمرار في الاستمتاع بسحره وسلوكه وابتسامته".

وأضاف راكيتيتش : “بكل تأكيد، ريال مدريد فعلوا أشياء عديدة بشكل جيد للحصول على قاعدة فريق قوية، للسيطرة لبضع سنوات”.

وأوضح: "أنا أتحدث مع أقصى قدر من الاحترام لأنهم كانوا منافسي لسنوات عديدة ولكن رؤية ما يفعله فلورنتينو بيريز علينا أن نقول تشابو".

وأكد: "لقد حصلوا على ما يبحثون عنه، هناك خطة، الرؤساء ليسوا على حق دائماً، لكنه كان على حق في قراراته، مع اللاعبين مع الملعب مع كل شيء، يجب أن نهنئه وقبل كل شيء كيف يقوم ريال مدريد بتنفيذ هذا التغيير من جيل إلى الجيل التالي، كل شيء يحدث فرقاً ويتم ملاحظة ذلك في النهاية".

يذكر أن راكيتيتش كان لاعبًا ضمن صفوف برشلونة الإسباني، بعدما قضى 6 سنوات داخل صفوف البلوجرانا، حيث نجح في تحقيق عدد من الألقاب والبطولات وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الإسباني.