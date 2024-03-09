بينيتيز: سيلتا فيجو عن أخطاء ريال مدريد للاستفادة منها

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع ريال مدريد بنظيره سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويرغب الجهاز الفني لفريق سيلتا فيجو بقيادة رافائيل بينيتيز، في تحقيق مفاجأة أمام ريال مدريد، حيث يبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

تصريحات بينيتيز

تحدث بينيتيز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "بالنسبة لي، فالشيء الأكثر أهمية هو ما سنقدمه في هذه المباراة، الفريق الذي سيتنافس ويحاول الفوز".

وتابع: "عند الذهاب إلى الملاعب مع فرق قوية للغاية فإنك تعتمد على أن الأمور لا تسير على ما يرام".

وأوضح: "ريال مدريد لابد أن يكون لديهم خيارات، أريد أن يكون سيلتا قويًا وصلبًا وأن يرتكب ريال مدريد الأخطاء حتى نتمكن من الاستفادة منها".

وتقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في السابعة والنصف مساءًا، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الملكي، بينما ستُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.