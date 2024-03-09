بيلينجهام يغيب.. قائمة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن قائمة مواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم، والتي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في السابعة والنصف من مساء الغد الأحد، في المباراة التي تُنقل عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

ويغيب جود بيلينجهام عن مواجهة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، بعدما حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فالنسيا الأخيرة.

فيما يواصل غياب الثلاثي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا، ويواصلون التعافي من إصابة الرباط الصليبي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: لونين، كيبا، بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو، إبراهيم دياز، رودريجو.