مصرع شاب في حادث تصادم بالشرقية

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق البربري - أبوكبير بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوكبير المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول "محمد أحمد" 18 عاما، مقيم بناحية جزيرة الشيخ بمركز أبوكبير، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق البربري- أبوكبير بمركز أبوكبير، ما أسفر عن وفاته، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.