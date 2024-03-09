غدًا.. فتح باب الطعون على المرشحين لرئاسة جامعة طنطا

تتلقى غدًا الأحد لجنة اختيار القيادات الجامعية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ورئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية الطعون على المرشحين الستة، والذين تقدموا للمنافسة على منصب رئيس جامعة طنطا، وهم وفق ترتيب الأبجدية:-

د- أيمن عبد المقصود يوسف عبد الغنى رئيس قسم التخدير بطب طنطا ود- عبير مصطفى عبد الغنى دراج رئيس قسم علاج الجذور بطب أسنان طنطا

ود- محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب

ود- محمود فاروق سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون البيئة وتنمية المجتمع ود- أحمد محمد غنيم عميد كلية طب طنطا

ود- محمود حلمى بلال بكلية طب أسنان جامعة دمنهور

وكانت اللجنة المختصة بترشيح رئيس جامعة طنطا أعلنت عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئاسة جامعة طنطا طبقاً للجدول الزمني، والذي ينص على فتح باب التقدم للترشح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات من يوم السبت 2 مارس.

وأعلنت يوم الخميس الماضى القائمة المبدئية للمتقدمين على أن يتم تلقي الطعون من غدا الأحد 10 مارس حتى الإثنين 11 مارس2024، ويتم انعقاد لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأربعاء القادم 13 مارس 2024، ويتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 17 مارس 2024 على أن يتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين للمنصب بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.