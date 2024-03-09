مقتل 6 سوريين بانفجار لغم أرضي أثناء جمع الكمأة في البادية

قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون بانفجار لغم أرضي مضاد للدروع، أثناء بحثهم عن فطر (الكمأة) في البادية السورية، شرقي البلاد.

وحسب "سبوتنيك" في دير الزور 6 مواطنين قضوا نحبهم بانفجار لغم ارضي من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في بادية ريف دير الزور.

وأشار المراسل إلى أن القتلى كانوا متوجهين على متن شاحنة إلى إحدى مناطق البادية طلبا للرزق وقطف فطر (الكمأة) الذي لا تنتشر كميات كبيرة منه في تلك المناطق.

وأسفر الانفجار عن إصابة آخرين بجروح خطيرة، وتم إسعافهم جميعا إلى مشفى دير الزور الوطني لتلقي العلاج.

والحادثة الجديدة هي إحدى حلقات سلسلة من الحوادث التي يتعرض لها جامعو فطر الكمأة، إذ قبل يومين قام مجهولون بالهجوم على مدنيين كانوا يبحثون عن الكمأة، وأسفر الهجوم عن مقتل مدنيين وإحراق نحو 15 شاحنة في بادية ريف دير الزور.

وتشهد بادية ريف دير الزور هجمات مسلحة متواترة على المواقع العسكرية والمجموعات المدنية من قبل فلول التنظيمات الإرهابية.

وتشكل الكمأة مصدر رزق هام للسوريين في ظل الحصار الاقتصادي الذي تعانيه بلادهم، إلا أن العشرات منهم قتلوا جراء الهجمات الإرهابية وانفجار المخلفات المتفجرة.

ويقوم الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، بمساندة سلاح الجو الروسي، بحملات تمشيط مستمرة في بادية ريف دير الزور للقضاء على التنظيمات الإرهابية وتنظيفها من مخلفات الألغام، إلا أن مجموعات داعش لا تزال قادرة على شن هجمات دموية انطلاقا من منطقة الـ 55 كم التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي شمال الحدود السورية العراقية الأردنية.