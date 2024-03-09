السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مؤرخ: عبدالمنعم رياض أجاد عدة لغات للاطلاع على الأبحاث العسكرية

الشهيد عبدالمنعم
الشهيد عبدالمنعم رياض

كشف الدكتور أحمد علي، الكاتب والمؤرخ العسكري، بعض المعلومات عن الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية

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وقال “ علي” خلال الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي عرضه قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر فضائية “الوثائقية”، اليوم السبت، إن الشهيد البطل كان يجيد عددًا من اللغات الأخرى.

وأشار إلى أن الفريق أول عبدالمنعم رياض أجاد اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، ما أتاح له الاطلاع على الأبحاث والدراسات العسكرية، مردفًا: "لم يكن الضابط عبدالمنعم رياض مجرد مقاتل.. لذا سعى للجمع بين العلوم الاقتصادية واستراتيجيات الحرب.. فدرس الاقتصاد منتسبًا إلى كلية التجارة رغم كونه برتبة لواء".

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