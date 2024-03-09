وحدة حماية الطفل بالشرقية تُكثف أنشطتها لتحقيق الدعم النفسى للأطفال المعرضين للخطر

وجهت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، بضرورة الإستمرار في تنظيم الندوات التوعوية، وعقد الإجتماعات للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة، والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية، بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية، وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

وأوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، مشاركة الوحدة العامة وأعضاء من وحدات حمايه الطفل بمحافظات «الشرقية، الغربية، المنوفية» في ورشة عمل وأنشطة تدريبية أقيمت بمحافظة القاهرة لمدة ٥ أيام من ٣ إلى ٧ مارس، لتحقيق الدعم النفسي لحالات الأطفال المعرضة للخطر، ورفع كفاءة قدرات الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في مجال الإضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين والملف النفسي للحالات، وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل إلى أن الهدف من ورشة العمل التوجيه والإرشاد النفسي لعمل التدخلات المهنية المتخصصة للأطفال والمراهقين ، لتعديل السلوك وتقديم الدعم النفسي المستمر ورصد الحالات التي تحتاج الى الدعم والتوجية.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، أنه خلال الورشة تم استعراض حالات الإضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين « اضطراب فرط الحركة، اضطراب المسلك والأدمان، الإكتئاب، القلق، التوحد، العند، الوسواس القهرى» وكيفية تشخيصها من خلال أطباء نفسيين متخصصين من الأمانة العامة للصحة النفسية، مشيرة إلى أنه تمت الإشادة بمشاركات الأعضاء ومجهوداتهم في مجال حماية الطفل من الأخطار المعرضة لهم.