السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024 .. نوال الكويتية تقدم تتر مسلسل صيد العقارب

نوال الكويتية
نوال الكويتية

تقدم الفنانة نوال الكويتية، تتر مسلسل صيد العقارب، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، والمقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

نوال الكويتية تغني تتر مسلسل صيد العقارب


أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول، غناء نوال الكويتية لتتر مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق، والأغنية من كلماته وألحان تامر عاشور  وتوزيع أحمد إبراهيم .

 

مسلسل صيد العقارب .. رمضان 2024

ينافس مسلسل "صيد العقارب"  بقوة خلال دراما رمضان 2024، ويأتي في 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والصراع بين عائلتين كبار.

مسلسل صيد العقارب


ويشارك في المسلسل كوكبة من النجوم في مقدمتهم رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة "فينومينا" للإنتاج الفني.

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