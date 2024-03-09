بالفيديو.. الكوربيه دور استثمارات رأس الحكمة في تغيير الفكر الاقتصادي لدي الحكومة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع رامز البحيري العضو المنتدب لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية:..... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن .. استثمارات رأس الحكمة فكر اقتصادي متطور يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة منها.... الرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لتفعيل السوق ...حيث

علمت" الوفد " أن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد انتهت من وضع الضوابط اللازمة لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية وذلك ضمن سعيها المستمر لتسريع وتيرة تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي.

تتضمن السجلات المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة في هذا الشأن، وذلك لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية قبل البدء في اجراءات التحقق والمصادقة ومن ثم اعتماد منهجيات المشروع يتبعه إصدار الشهادات بموجب الخفض.

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من الاطار التنظيمي الكامل الخاص بسوق الكربون الطوعي، حيث تم اصدار نحو ٧ قرارات استراتيجية تمثل 5 محطات رئيسية بدايةً من تعديل اللائحة التنفيذية باعتبار شهادة الكربون اداة مالية ثم تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الشهادات واصدار ضوابط قيد جهات التحقق والمصادقة ثم قيد اول ٣ جهات تحقق ومصادقة ثم اصدار قواعد قيد وشطب الشهادات في البورصات المصرية والان نقترب من معايير اعتماد السجلات الطوعية ثم سنشهد قريبا قواعد وانظمة التداول والتسوية من البورصة المصرية.

يعد سوق الكربون الطوعي مشروع طموح تتبناه وتنفذه الرقابة المالية ضمن جهودها لتعزيز تنافسية النظام المالي غير المصرفي بإضافة وتطوير أسواق ومنتجات جديدة توفر حلول تمويلية واستثمارية متنوعة للأفراد والشركات تعزز من الدور الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني بما يمتلكه القطاع من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة توفر مناخ جاذب للاستثمار .

كما تحتوي الحلقة أيضا على....

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... " الاتحاد المصري للأوراق المالية يخاطب رسميا الشركات غير الاعضاء بالانضمام ...حيث ارسل مجلس الاتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان اخطارات رسمية لنحو 270 شركة عاملة في سوق الأوراق المالية لحثهم على الانضمام لعضوية الاتحاد.

يبلغ عدد الشركات الأعضاء في الاتحاد، والمسددين للاشتراكات 230 شركة من إجمالي نحو500 شركة عاملة في مجال الأوراق المالية، ولها حق العضوية.

تضمنت الاخطارات التي استلمتها الشركات المستهدفة مزايا عضوية الاتحاد، واهدافه التي تقوم على 6 محاور رئيسية منها العمل على حقوق الأعضاء وإزالة العقبات التي قد تعترض أداء عملهم، وكذلك التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة.

كما علمت "الوفد" أن مجلس الاتحاد يجهز لإعداد برنامج تدريبي متخصصة شامل ومتكامل، بالاتفاق مع الرقابة المالية ومركز المديرين، بهدف تأهيل العاملين في سوق الأوراق المالية بكافة الإدارات، والقطاعات، والعمل على رفع كفاءتهم المهنية، بما يتناسب مع المستجدات التي تشهدها الاسواق العالمية في كافة التخصصات، خاصة أن بعض الشهادات العلمية التي تمنح للعاملين غير ملاءمة للمستجدات في سوق الأوراق المالية.

كان مجلس الإدارة قد قام مؤخرا بتعين هشام خليل مديرا تنفيذيا للاتحاد، وهو واحد من الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في سوق المال، وعمل في العديد من المؤسسات الكبرى.

كما يتضمن البرنامج ... " تنويع المحفظة والانتشار الجغرافي وراء قفزة ارباح إم بي للهندسة ...حيث ارجع الدكتور أحمد بهاء الدين شلبي العضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة القفزة التي سجلتها نتائج أعمال الشركة المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى التركيز علي تنويع محفظة استثماراتها والتوسع بانتشارها الجغرافي والفئوي المدعوم بالاستثمار المستمر في القطاعات المختلفة.

حققت الشركة في نتائج الأعمال المجمعة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023 نمواً في المبيعات بنسبة 43% مقارنة بعام 2022، كما حققت نموا إيجابياً في نسبة مجمل الربح بزيادة تمثل 67% لتصل الي نسبة 39% مقارنه بنسبة 24 % لعام 2022، كما حققت نمو في هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة 120% نمو مقارنة بعام 2022 ليحقق مبلغ 102 مليون جنيه.

قال د. "بهاء الدين" أن الدعم للهياكل المالية والاستثمارية للشركات التابعة، ساهم أيضا في هذه الطفرة، حيث تمثل جميع هذه العوامل الداعم القوي لإدارة الشركة من خلال جميع شركاتها التابعة علي القراءة السريعة والمستدامة للمشهد الاقتصادي وبتطويع سياساتها التشغيلية، والبيعية والمالية لمواكبة تلك التغيرات العديدة والسريعة أيضأ ومواكبة مختلف التحديات التي تسيطر علي الأسواق والبيئة التشغيلية، بهدف تحقيق نتائج الاعمال المستهدفة. بالإضافة الي الإدارة الفعالة لرأس المال العامل وهو ما أثمر عن تنمية الإيرادات وتحسين معدلات الربحية.

الجدير بالذكر إنه تمت الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 56 مليون إلى 101 مليون جنيه مصري وذلك بإستخدام الآرباح المرحلة والإحتياطي القانوني للصعود إلي السوق الرئيسي بالبورصة المصرية.

ويتضمن البرنامج أيضا : توسعات المحاصيل الزراعية وراء نمو ارباح نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي...حيث ارجع المهندس أحمد سيد العضو المنتدب لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية الطفرة التي سجلتها الشركة بالقوائم المالية خلال العام الماضي 2023 إلى الايرادات المحققة من النشاط الرئيسي للشركة.

كانت القوائم المالية المجمعة للشركة حققت خلال عام2023، ارتفاعا في الأرباح بنسبة نمو15.62% على أساس سنوي، حيث سجلت صافي ربح بلغ 41.554 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 35.94 مليون جنيه أرباح في 2022.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 201.7 مليون جنيه، مقابل 146.02 مليون جنيه في 2022.

قال العضو المنتدب للشركة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن التوسع في محاصيل الزيتون، الشعير ، والليمون ساهموا بصورة كبيرة في نمو مبيعات الشركة، مما أنعكس بصورة إيجابية على الارباح.

أضاف "سيد" أن مقترح مجلس الإدارة بتوزيع سهم مجاني لكل 5 أسهم على المساهمين وحملة السهم من الارباح المرحلة يعد حق للمساهمين وحملة الأسهم في الارباح المحققة خلال عام 2023.

كانت الشركة قد أخطرت البورصة في وقت سابق اعتزامها تقديم مستندات لقيد الشركة التابعة لها مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة في البورصة المصرية

وتمتلك حصة 57.28% من رأس مال شركة الأهلي للزراعات الحديثة، وحصلت الشركة على ترخيص بإدارة وتشغيل مزرعة سمكية بطاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 4 آلاف طن من الأسماك.

في فقرة التحليل يتوقع إسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري مستويات قياسية جديدة.

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن يستهدف المؤشر الرئيسي ايجي أكس30 مستوى 34000 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع بدعم اعادة تسعير السوق ككل.

كما يتوقع أيضا أن يمثل مستوى 32000 نقطة منطقة مقاومة أولى ثم منطقة 33200 نقطة، فيما تتركز منطقة الدعم عن مستوي29600 نقطة، ثم28800 نقطة.