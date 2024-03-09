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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أفشة يوجه رسالة بعد حصد لقب كأس مصر

أفشة
أفشة

وجه محمد مجدي "أفشة" ، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، رسالة عقب التتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك بنتيجة 2-0 مساء أمس الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

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وسجل أفشة هدفاً وصنع آخر في فوز الأهلي على حساب الزمالك في مواجهة نهائي الكأس.

وكتب أفشة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" الكرة لعبة أصلها الاحوال .. فيها طلوع وفيها نزول وفيها حاجات كثيرة بتتغير وبسرعة مفيهاش ثوابت إلا حاجه واحده بس، النادي الاهلي انه يكسب ده الطبيعي".

وأضاف:" أي لاعب لازم يفهم كده في الاوقات الحلوه اكيد انت شاري النادي في الاوقات الصعبه تفضل دايما شاري وفي كل الاحوال الحمد الله أنا شاري وراضي .. بكون مستعد دايما وجاهز علي طول .. أول ما وقتي يجي أضرب في المليان ".

وأتم:" الحمد الله علي البطولة ال١٤ مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهوره العظيم الحاجه الوحيده الي عمرها ما هتتغير ان ملايين وراه .. الحمد الله".

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