محافظ الشرقية يُتابع أعمال الرصف والتطوير بشوارع ديرب نجم

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، مع رؤساء المراكز والمدن، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، تنفيذ خطة الرصف للعام المالي 2023 /2024 م، لشوارع ديرب البلد، حيث تم الإنتهاء من المرحلة النهائية لرصف شوارع حي وسط ديرب البلد، وذلك ضمن الشوارع المدرجه بالخطة وتشمل رصف الشوارع بحي القوصلة بعدد ١٠ شوارع بطول ٣ كم، وحي مبارك بعدد ١١ شارع بطول ٢.٥ كم، وديرب البلد بعدد شوارع ١٢ شارع بطول ٢ كم.

يشارإلى أن هذه الشوارع دخلت الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء، بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.