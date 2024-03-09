حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس في مؤتمر صحفي غدًا

يعلن غدًا الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، عن قائمة الفريق لمعسكر شهر مارس، الذي يشارك المنتخب خلاله في دورة ودية مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بدولة الإمارات.

ويعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن مؤتمرًا صحفيًا في الساعة الثانية ظهر غدٍ الأحد بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر مارس .

٧ محترفين في قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس:

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، أعلن عن اختيار ٧ لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس، الذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات، واللاعبون هم:

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمود حسن تريزيجيه

حمدي فتحي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمد شريف



ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.