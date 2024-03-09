النائب السيد شمس الدين : الإفراج الفورى عن البضائع يحقق الاستقرار فى الأسواق والأسعار

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسرعة تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ مؤكداً أن هذا الأمر يحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها تحقيق الاستقرار فى الأسواق والأسعار وسيكون له دوره الكبير لتوفير المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية وفى مقدمتها الصناعات الغذائية والدوائية.

كما أشاد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمجموعة من الحاويات المتواجدة بميناء الإسكندرية والجاري الإفراج عنها حاليا، والتي تضم العديد من السلع والبضائع مثمناً تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته على أن زيارته لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

واعتبر النائب السيد شمس الدين التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمثابة فرصة حقيقية للإسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات خاصة أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.

كما اعتبر النائب السيد شمس الدين أن أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن بمثابة نجاح كبير لجهود الحكومة لتوفير السلع والمنتجات وعودة عجلة الإنتاج بمختلف المشروعات الإنتاجية والصناعية فى ظل نجاح الدولة خلال الأيام القليلة الماضية فى زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة

وأكد النائب السيد شمس الدين أن حرص الحكومة على زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي سيكون له دوره فى تحقيق الاستقرار فى الاسعار موجهاً التحية والتقدير لجميع أجهزة الدولة على ما حققته من نجاحات كبيرة فى فترة وجيزة فى هذا الملف تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ومنح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة