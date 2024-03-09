السبت 09 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بحضور رئيس النادى

بالصور ..إنبي يواجه بايونيرز وديا استعدادا لمباريات دوري نايل

إنبي
إنبي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ظهر اليوم مباراة ودية أمام نظيره بايونيرز ، وذلك بملعب بتروسبورت الرياضى بالتجمع الخامس .

تأتى المباراة فى ظل سعى مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي للاستفادة من أبرز المواهب الصاعدة داخل صفوف فريق بايونيرز ، وإتاحة الفرصة أمام الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة كابتن سيد ياسين لمتابعة العناصر المميزة ، تمهيداً لإنضمامهم خلال الفترة المقبلة للفريق أو الاستفادة بمقابل بيعهم أو إعارتهم إلى الأندية الأخرى .

إنبي وبايونيرز

فيما حرص رئيس النادى الأستاذ أيمن الشريعى على متابعة اللقاء الودي بإهتمام بالغ ، وذلك ضمن المتابعات المستمرة بالنادى والتى تهدف للتنسيق مع مختلف القطاعات الرياضية .

رئيس النادي

يذكر أن مجلس إدارة نادى إنبى قدت أبرم إتفاقية رعاية لنادي بايونيرز فى أغسطس 2023 الماضى ، وذلك بهدف الحفاظ على المواهب الناشئة الواعدة من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين مع منحهم فرصة المشاركة فى البطولات المختلفة ذات المستوى الأعلى لزيادة خبراتهم وإحتكاكهم ، تمهيداً لضمهم مستقبلاً للفريق الأول بنادى إنبى أو تسويقهم .

 

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