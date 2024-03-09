بالصور ..إنبي يواجه بايونيرز وديا استعدادا لمباريات دوري نايل

بحضور رئيس النادى

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ظهر اليوم مباراة ودية أمام نظيره بايونيرز ، وذلك بملعب بتروسبورت الرياضى بالتجمع الخامس .

تأتى المباراة فى ظل سعى مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي للاستفادة من أبرز المواهب الصاعدة داخل صفوف فريق بايونيرز ، وإتاحة الفرصة أمام الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة كابتن سيد ياسين لمتابعة العناصر المميزة ، تمهيداً لإنضمامهم خلال الفترة المقبلة للفريق أو الاستفادة بمقابل بيعهم أو إعارتهم إلى الأندية الأخرى .

إنبي وبايونيرز

فيما حرص رئيس النادى الأستاذ أيمن الشريعى على متابعة اللقاء الودي بإهتمام بالغ ، وذلك ضمن المتابعات المستمرة بالنادى والتى تهدف للتنسيق مع مختلف القطاعات الرياضية .

رئيس النادي

يذكر أن مجلس إدارة نادى إنبى قدت أبرم إتفاقية رعاية لنادي بايونيرز فى أغسطس 2023 الماضى ، وذلك بهدف الحفاظ على المواهب الناشئة الواعدة من اللاعبين المميزين بقطاع الناشئين مع منحهم فرصة المشاركة فى البطولات المختلفة ذات المستوى الأعلى لزيادة خبراتهم وإحتكاكهم ، تمهيداً لضمهم مستقبلاً للفريق الأول بنادى إنبى أو تسويقهم .