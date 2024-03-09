مواعيد عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواعيد عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، طوال أيام شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

مواعيد عمل البنوك

تبدأ مواعيد العمل الرسمية للموظفين بالبنوك في شهر رمضان، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بدلًا من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك طبقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

وتبدأ مواعيد العمل بالنسبة للمواطنين المترددين على البنوك للقيام بالتعاملات، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، بدلًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

أول أيام شهر رمضان

ومن المقرر، أن يوافق يوم الإثنين المقبل 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك، طبقًا للحسابات الفلكية.