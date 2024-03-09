ساعات قليلة وتبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره المسلمين من العام للعام، للاستمتاع بأجوائه المميزة وطقوسه الفريدة، لذا تختلف مواعيد العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في هذا الوقت من العام.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، مواعيد عمل البنوك طوال شهر رمضان.

وتبدأ مواعيد العمل الرسمية للموظفين بالبنوك في شهر رمضان، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بدلًا من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك طبقا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

وتبدأ مواعيد العمل بالنسبة للمواطنين المترددين على البنوك للقيام بالتعاملات، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، بدلًا من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

ومن المقرر، أن يوافق يوم الإثنين المقبل 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك، طبقًا للحسابات الفلكية.