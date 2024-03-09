تداول 12 ألف طن مواد غذائية و430 سيارة بموانئ بالبحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 30000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1177 شاحنة بضائع و510 سيارة، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و621 شاحنة بضائع و495 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة و556 شاحنة بضائع و15 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجاالبحري اليوم لاستقبال خمس سفن وهي HEROIC ، الرياض، بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 وامل و تغادر الميناء السفينتين دليلة والحرية1.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدن اكسبريس ، وغادرت الميناء السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2750 طن بضائع عامةومتنوعة و355 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور، وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 430 سيارة بوزن 860 طن قادمة من جدة ، و غادرت الميناء السفينة CECELLIA وعلي متنها 12000 طن مواد غذائية ، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2490 راكبا بموانيها.

يأتي في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 646الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.



وشهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .





