وزير المالية يكرم الأمهات المثاليات العاملين بالوزارة

قبل ساعات من بدء شهر رمضان، حرصت وزارة المالية، على تكريم الأمهات المثاليات من العاملين بالوزارة، من محافظات مختلفة، وعددهم 31 أم مثاليه، حيث تم تكريم أمهات ةزوجات الشهداء.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورمحمد معيط وزير الماليه، شهد مسرح الوزارة اليوم تكريم 31ام مثاليه من العاملين بالوزارة.

وتضمنت أسماء الأمهات المكونات التالى: الام إيناس يحي من المكتب الفني لوزارة المالية ارملة شهيد، ورحاب علي محافظة الشرقيه ارملة شهيد، سمر محب الدين رئيس قطاع المحليات، زيزى عبدالرزق وكيل وزارة ، نهاد نيازي إدارة التدريب، رحاب السعيد مكتب فني وزير الماليه، عفاف عاشور وكيل قطاع الوكيل الدائم ارملة، صبرين احمد قطاع الوكيل الدائم، الشيماء حسن وحدة تكافؤ الفرص متزوجه، ساميه محمد موازنات الأمن والعادلة، سوسن محمد قطاع التمويل، ايمان عبدالستار الحسابات والمدريات متزوجه، سناء محمد الحسابات والمدريات متزوجه، اميمه سامي موازنات التنمية البشرية، هدى علي موازنات البنيه التحتيه، بسينه وهيب متزوجه محافظة الاقصر، مكيه جاد محافظة الاقصر ارمله ، سحر السيد عبدالله محافظة اسوان، حليمه عبدالحميد محافظة الإسماعيلية ارمله، دينا ابراهيم الشرقيه ارمله ، ساميه معوض محافظة الفيوم ، نفيسه حسني الموازنه العامه، جمالات احمد محافظة بورسعيد، عنايت محمد محافظة القليوبيه ارمله، حنان مصطفي محافظة الاسكندريه ارمله ، احلام صبح جهاز تصفية الحرسات ارمله، عزة عبدالمحسن محافظة المنوفيه ارمله، حنان السيد محافظة السويس ،عزة السيد الموازنه العامه ،جيهان عاطف مدير ماليه الجيزة.

وعقب الإنتهاء من فعاليات التكريم التقط الدكتور محمد معيط وزير المالية صورة تذكارية برفقة الأمهات المثاليات المكرمات.