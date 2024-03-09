مرحبًا رمضان.. طقوس الدول الإسلامية لاستقبال الشهر الكريم

رمضان المعظم، الشهر الكريم الذي يتميز بطقوس ومظاهر واحتفالات مميزة في الدول الإسلامية كافة، ومصر في المقدمة إذ تتميز المحروسة باليالي رمضان الساحرة ومظاهرة الفريدة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، مظاهر الاحتفال برمضان في الدول الإسلامية.

مظاهر الاحتفال برمضان في مصر

تتميز مصر عن غيرها من الدول الإسلامية بطقوس الاحتفال بشهر رمضان المعظم، إذ تمتلئ الشوارع بالزينة والفوانيس، وتتزين المنازل والبلكونات، فضلًا عن حرص المصريين على شراء البلح وياميش رمضان، وتجمع العائلات والأصدقاء على موائد الإفطار والسحور، والليالي الرمضانية.

مظاهر الاحتفال برمضان في السعودية

يحرص أهل المملكة العربية السعودية على الترحيب بالشهر المبارك، من خلال شراء كميات من البلح الرطب بمختلف أنواعه باعتباره الأهم على مائدة الإفطار الرمضانية، فضلًا عن الخروج في تجمعات مهللين يغنون "جاكم رمضان بالفرحة.. جاكم رمضان بالبهجة".

وتعد صلاة التراويح بالحرم المكي أحد أهم الطقوس التي تتجه إليها أنظار العالم من خلال نقلها عبر القنوات الفضائية.

مظاهر الاحتفال برمضان في الإمارات

تبدأ الاحتفالا بالشهر الكريم قبل قدومه، ففي يوم 25 شعبان، يرتدي الأطفال الملابش الجميلة ويتغنون ويلقون القصائد وينتظرهم الجيران والأهل بالحلوى.

ويتجمع الأهل والأقارب على مائدة الإفطار في اليوم الأول من رمضان، ويدوى صوت مدفع الإفطار في كل أرجاء الإمارات إذ يعد من الطقوس والتقاليد الأساسية.

مظاهر الاحتفال برمضان في الجزائر

تختلف طقوس ومظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك في الجزائر من منطقة لاخرى، ولكن هناك أكلة تقليدية يودعون بها شهر شعبان وتسمى بـ"طبق شعبان"، ويقوم البعض بطلاء أوجه المنازل احتفالا بقدوم رمضان.

مظاهر الاحتفال برمضان في اندونيسيا

يحرص أهل أندونيسيا على تنظيف مقابر الأقارب المتوفين قبل حلول شهر رمضان، ويخرجون في مسيرات بمشاعل مضيئة، ويقومون بتوزيع الطعام واللحوم على الفقراء طوال الشهر.