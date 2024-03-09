مؤسِسة "دالي جينز": أمازون تدعم العلامات التجارية المصرية المحلية وأصحاب الشركات الصغيرة (حوار)

أكدت شيماء الشطوي صاحبة العلامة التجارية Daly Jeans، أن شركة أمازون مصر تدعم الشركات والعلامات التجارية الصغيرة.

أضافت في حوار لبوابة الوفد السبت، أن فريق أمازون مصر ساعدها كثيراً بداية من إنشاء المتجر على المنصّة، وتعليمها كيفية إدارة عملية البيع، وصولاً إلى كيفية تسويق علامتها التجارية.

إلى نص الحوار..

ما هى قصة علامتكم التجارية؟

أعتقد أن هناك شغفاً يولد معنا منذ الصغر، ثم هناك شغف نكتسبه لاحقاً في الحياة، ويستحوذ على كل حياتنا بأفضل طريقة ممكنة. قصة علامتنا التجارية بدأت بوسيلة لحل مشكلة ملحة للغاية.

قبل إطلاق علامتنا التجارية، Daly Jeans، كان زوجي يدير شركة استيراد. وكانت الأمور تسير على ما يرام وازدهرت أعمال الشركة، لكن العمل تأثر ببعض التحديات الإقتصادية، وهو أمر لم نتوقعه على الإطلاق. وعندما أدركنا أنّنا قد نتعرّض لمزيد من الخسائر في العمل، اتخذنا قراراً مدروساً بشراء مصنع أزياء في بورسعيد. وبعد اجتماعات عديدة مع البائعين وعمل دؤوب، حقق المصنع نجاحاً سريعاً واستطعنا ترسيخ مكانتنا كأحد أفضل موردي منتجات الجينز عالية الجودة لمجموعة متنوعة من المتاجر، ولعدد من أكبر العلامات التجارية في مصر.



وهنا وجدت شغفي في مرحلة متأخرة. وفي هذا الوقت تحديداً، آمنت بالمثل القائل "أن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي أبداً"، إذ وجدت نفسي منغمسة في العمل وأكرّس كل جهدي له. وقد مهّد لي ذلك الطريق لأخرج بأفكار جديدة وخارجة عن المألوف، فقررت إطلاق علامتي التجارية الخاصة. وهكذا ولدت علامة دالي جينز. لقد كان الأمر مرهقاً جداً في البداية، لكنني أدركت أنّ نصف المتاعب التي ترافق إطلاق مشروع تجاري في مجال الأزياء يمكن معالجتها عبر إطلاق متجر إلكتروني على موقع أمازون. وساعدني فريق أمازون كثيراً في الواقع، فشعرت أنني في أيدٍ أمينة. لقد ساعدوني في التعامل مع كل شيء، من الألف إلى الياء، بدءاً من إنشاء المتجر على المنصّة، مروراً بتعليمي كيفية إدارة عملية البيع، وصولاً إلى كيفية تسويق علامتي التجارية. وبينما يركّز زوجي الآن على إدارة المصنع، أصبح لدي وقت إضافي أكرّسه لعلامتي التجارية الخاصة. لقد كانت رحلة رائعة بالفعل.

ما هي العقبات الرئيسية التي واجهتموها أثناء انشاء علامتكم التجارية؟

أنا أم لأربعة أطفال. وهذا منحني مجموعة متنوعة من التجارب والمتاعب التي أثق أنّ كل أم على دراية تامة بها. فعندما يكون لديك أربعة أطفال، لن تتمتع برفاهية الانتظار حتى تهدأ الأمور، لأنّها في الواقع لن تهدأ أبداً. يجب أن تنهض وتستمر في المحاولة، كل مرة. لذلك، أي وسيلة يمكن أن تساعد الأم على متابعة أطفالها وإدارة عملها في الوقت نفسه تعتبر أمراً رائعاً. وهذا ما تمكّنت أمازون من توفيره: طريقة سلسة وفعالة للوصول إلى شبكة لوجستية واسعة النطاق. ويمكنني إطلاق علامتي التجارية من دون القلق بشأن كيفية شحن المنتجات من جميع أنحاء مصر ووصولها إلى العملاء في جميع أنحاء الدولة.



ما هي الخطط المستقبلية لعلامتكم التجارية؟

أنا ممتنة جداً للطريقة التي بدأت بها رحلتنا. لقد واجهنا مشكلات كبيرة لكننا لم نجد فقط حلاً، بل مساراً وظيفياً جديداً بالكامل وفرصة لإتقان التوازن بين العمل والحياة. ففي النهاية كم عدد أصحاب العلامات التجارية للأزياء الذين يمكنهم أيضاً امتلاك مصنع ملابس خاص بهم؟ هذا يساعد في تقصير سلسلة التوريد وفي التحرك بالسرعة اللازمة لتلبية احتياجات العلامة التجارية. لدي أحلام كبيرة لـ"دالي جينز" وأرغب في التوسع نحو أسواق أخرى في المنطقة وتصدير تصاميمي إلى خارج مصر. ولحسن الحظ، توفر لي أمازون ذلك عبر ما تفعله لتمكين العلامات التجارية المحلية من التوسع إلى دول أخرى أيضاً. وأنا متحمسة حقاً لما يحمله المستقبل.