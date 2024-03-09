السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الشعب الفلسطيني شعب مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها، موجهًا إلى الشعب الفلسطيني تحية تقدير وإجلال.

 الاحتفال بيوم الشهيد:

 ووجه الرئيس السيسي رسالة للشعب الفلسطيني خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، تحت عنوان "ويبقى الأثر"، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، رسالة، قائلًا: “مصابكم مصابنا وألمكم ألمنا ومصر لن تتوانَى عن مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة الهائلة”.

 وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر لن تتوقف عن العمل مهما كان الثمن من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة.

 وشدد على أن كلامه منذ الترشح لتولي رئاسة الجمهورية لم يتغير والتوصيف لم يتغير، مؤكدًا أن العمل والصبر هما الحل لتخطي أي أزمة.

 ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

 

القوات المسلحة:
 تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.

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