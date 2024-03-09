وكيل تعليم الغربية يكرم الطلاب المشاركين في مبادرة "شطرنجي في مدرستي"

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتكريم طلاب مدرسة لطفي أمين سلامة الابتدائية، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، المشاركين في مبادرة "شطرنج في مدرستي"، حيث تم تكريم الطالبتان زهيرة السيد السباعي، وأروى عبد القادر محمد، كما تم تكريم كل من محمد السيد خلاف، رئيس لجنة الشطرنج بالمدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج ورئيس منطقة الغربية للشطرنج، ولاء شمس الدين، مديرة المدرسة، فاطمة أبو سته، وكيلة المدرسة، و أماني فخر الدين، معلم الفصل بالمدرسة.

وأبدى وكيل الوزارة إعجابه بالطلاب المشاركين في هذه المبادرة المتميزة، والتي تنمي الفكر، وتصقل المواهب وتساعد على التفكير المنطقي، والتخطيط الاستراتيجي، وضبط النفس والصبر، وتقوية الذاكرة، وزيادة التحصيل الدراسي، والثقة بالنفس واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

وقد قدم وكيل الوزارة للطالبتين زهيرة وأروى هدية فوانيس رمضان، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ومتمنياً لهما دوام التفوق والنجاح.