اجتماع عراقي سوري لمناقشة ملف المياه

ناقش العراق وسوريا اليوم السبت قضايا المياه المشتركة وبالأخص الوضع المائي لنهر الفرات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني المشترك العراقي السوري على المستوى الوزاري، والذي ترأس خلاله وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله وفد بلاده، لمناقشة ملف المياه بين البلدين، وفقا لبيان لوزارة الموارد المائية العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وبحسب البيان، تناول الاجتماع سبل التعاون بين البلدين في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي وأثار شح المياه.