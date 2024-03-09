السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اجتماع عراقي سوري لمناقشة ملف المياه

العراق وسوريا
العراق وسوريا

ناقش العراق وسوريا اليوم السبت قضايا المياه المشتركة وبالأخص الوضع المائي لنهر الفرات.

txt

إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا

txt

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الضربات الأميريكية في العراق وسوريا

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني المشترك العراقي السوري على المستوى الوزاري، والذي ترأس خلاله وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله وفد بلاده، لمناقشة ملف المياه بين البلدين، وفقا لبيان لوزارة الموارد المائية العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وبحسب البيان، تناول الاجتماع سبل التعاون بين البلدين في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي وأثار شح المياه.

مواد متعلقة

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الضربات الأميريكية في العراق وسوريا

د. بشير عبدالفتاح يعلق على هجوم أربيل: العراق وسوريا دول مستباحة الآن

تركيا تدمر 25 موقعًا لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق وسوريا خلال يوم

عشرات الهجمات على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا
الجريدة الورقية