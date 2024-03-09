السيسي: "نؤكد للشعب الفلسطيني مصر لن تتوانى للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية حريصة على استمرار عمل معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية على مدار الـ 24 ساعة، موضحًا أنه في حالة وجود أي فرصة سيتم إدخال المساعدات بكميات كبيرة.

وشدد "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، تحت عنوان "ويبقى الأثر" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، على أنه يؤكد للجميع بأن معبر رفح لن يغلق، موضحًا أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات بسبب أن مناطق الشمال بعيدة عن المعبر وبسبب وجود تحديات في دخول المساعدات من معبر رفح.

وتابع: "حريصون على أن يظل معبر رفح مفتوحًا 24 ساعة"، نؤكد للشعب الفلسطيني أن مصر لن تتوانى عن العمل للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن كلامه منذ الترشح لتولي رئاسة الجمهورية لم يتغير والتوصيف لم يتغير، مؤكدًا أن العمل والصبر هما الحل لتخطي أي أزمة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة:

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.