رئيس أزهرالغربية يشهد إفتتاح معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال بمعهد توكل

افتتح فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وبحضورنجلاء فتحي، عضو الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، وبهية رسلان، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال، بمعهد فتيات توكل النموذجي، وقد شارك بأعمال المعرض العديد من مختلف معاهد رياض الأطفال بإدارات المنطقة.

وتضمن المعرض العديد من الوسائل ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، الخاصة بمنهج رياض الأطفال وشمل المعرض العديد من الفقرات الغنائية، الدينية والوطنية، إلى جانب فقرة عن الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، وتهدف تلك الوسائل لتنمية المفاهيم العلمية والمهارات اللغوية لبراعم رياض الأطفال، وصقل كافة المهارات الحياتية والثقافية والصحية لطفل الروضة.

وفي كلمته أشاد رئيس المنطقة بالوسائل المعروضة والأفكار الابداعية الجديدة المقدمة، وأهمية دور الوسائل التعليمية البارزة في المساهمة بمشاركة الأطفال بشكل إيجابي، معربا عن تقديره للجهد المبذول والواضح جليا في الأعمال المقدمة. إلى جانب الفقرات المتميزة لطلاب رياض الأطفال، وخاصة الفقرات عن القضية الفلسطينية، وزيادة الوعي لدى الأطفال بما يحدث بفلسطين.

وحضر الافتتاح عدد من قيادات المنطقة الأزهرية، والقائمين على العملية التعليمية، إلي جانب عدد من أساتذة جامعة الأزهر بالغربية.