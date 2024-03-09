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الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها"
السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: مصر جابهت فكرًا منحرفًا استباح مستقبلنا (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر جابهت فكرا منحرفا استباح مستقبلنا.

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السيسي: نحتفل بيوم الشهيد طول ما فيه رجالة بتقدم نفسها من أجل مصر (فيديو)

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الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

القوات المسلحة

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة اليوم السبت، إننا نواجه تحديات ومشاكل لها آثار وتأثير علينا.

 الرئيس عبدالفتاح السيسي

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.


 

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