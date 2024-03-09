السيسي: نحتفل بيوم الشهيد طول ما فيه رجالة بتقدم نفسها من أجل مصر (فيديو)

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للمشاركين في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، قائلًا: "أوجه لكم جميعًا كل التحية والتقدير والاعتزاز وأقدم لكم التهنئة بحلول شهر رمضان.. كل سنة وأنتم جميعا طيبين.. أقدم التهنئة للأشقاء المسيحيين على صيامهم، وربنا يتقبل منا جميعًا.

الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة:

أضاف "السيسي"، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، اليوم السبت، "في كل سنة زي اليوم ده "يوم الشهيد".. أنا بقول بنحتفل طول ما فيه رجال بتقدم نفسها من أجل بلدنا مصر.. وتظل حرة آمنة سالمة.. كل سنة يبقى نحتفل على مرور سنة بخير علينا".

وتابع: “طول ما في رجال تقدم نفسها من أجل بلدنا مصر هتظل بلدنا حرة آمنة سالمة، وكل سنة لازم نحتفل به وعلى مرور سنة بخير علينا”.

الرئيس عبدالفتاح السيسي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.