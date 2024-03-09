"الزواج المبكر وأثره على صحة المرأة" محاضرة بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج الهيئة خلال شهر مارس الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك، عقدت مكتبة الشواشنة محاضرة بعنوان"الزواج المبكر وأثره على صحة المرأة"، بالوحدة الصحية بالشواشنة، تحدثت فيها الرائدة الريفية كريمة عبد التواب محمد حول تداعيات الزواج المبكر الصحية والنفسية والمجتمعية، وأثر ذلك علي الأطفال، وينتشر الزواج المبكر في قري الريف المصري بسبب الجهل وقلة الوعي، والظروف الاقتصادية.

من جانب آخر عقد بيت ثقافة اطسا ورشة حكى لقصة بعنوان "الطائرات الورقية" قصة أحمد زحام، بحضانة الفاروق باطسا، قدمتها نجاة شعبان مشرفة نادي الطفل ببيت ثقافة اطسا، تعبر القصة عما يعيشه الأطفال وقت الحروب من خوف وقلة الطعام، ونرى الطفل في هذه القصة عاش فترة الحرب فى أحداث بورسعيد، وكان يشاهد طائرات العدو فى السماء فقرر أن يغطى السماء بالطائرات الورقية الملونة.

ورش فنية لصناعة فانوس رمضان بفرع ثقافة الفيوم

واستعدادا لشهر رمضان المبارك، نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية لعمل فانوس رمضان من الورق، نفذتها مها عويس القرني أمينة المكتبة بمشاركة عدد من الرواد، وقاموا بتعليق الزينة في أرجاء المكتبة، كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الفيوم ورشة فنية من الفوم الملون، بمكتبة الفيوم العامة، تدريب وإشراف أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، وتم خلالها تنفيذ معلقة من الفوم الملون بمناسبة قدوم شهر رمضان، إلي جانب إستمرار تعليم أساسيات الرسم والتظليل، فيما نفذ نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة فنية لتصميم شكل فانوس رمضان من قماش الجوخ بالخطوات بداية من عمل الباترون بالمقاس المناسب وطريقة وضعه على القماش وقصه وخياطته وصولاً إلى الشكل النهائي، نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بالمكتبة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.