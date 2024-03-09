المكتب الثقافي المصري بلندن ينظم احتفالية بالدراما المصرية

تحت رعاية السفير المصري في المملكة المتحدة، قام المكتب الثقافي المصري في لندن، بتنظيم احتفالية بالدراما المصرية وصالون ثقافي حول مسلسل " جولة أخيرة" والذي تم عرضه مؤخرًا على إحدى المنصات الشهيرة، واستضاف الصالون الثقافي كلًا من النجم الفنان أشرف عبد الباقى والمخرجة المصرية مريم احمدى.



وذلك بحضور السفير محمد أبو الخير القنصل العام، والملحق العسكري المصري بالمملكة المتحدة عصام عثمان وحرمة ونائب السفير احمد عزت وحرمه، والقنصل / جومانا نجم الدين، والملحق الثقافي الكويتي ، والسيد/ أحمد المقدم رجل الأعمال المصرى المعروف ، والدكتور/ مجدي إسحق رئيس الجمعية المصرية البريطانية، والسيد/ نويل راندز سكرتير الجمعية المصرية البريطانية، بالإضافة إلى سيدرز آرت برودكشن.

وبدأت الاحتفالية بكلمة للدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ورئيس المكتب الثقافي المصري بلندن، حول الدراما المصرية ودورها في تجسيد الشخصية المصرية، مشيرة إلى أن الدراما تمثل انعكاسا لواقع المجتمع وحل مشاكله، وتعد كذلك قوة ثقافية مؤثرة في المجتمع لا يستهان بها وذلك بسبب انتشارها الواسع وقدرتها على الابهار، لافته إلى أن الرسالة الدرامية لها قدرة كبيرة على تخطى الحواجز وصولا إلى الجماهير وإثارة فكر المتلقي حيث تنفذ الرسالة الدرامية إلى جماهيرها وتؤثر فيهم بأسلوب غير مباشر.



كما أكدت د. رشا كمال على دور المكتب الثقافي المصري في الترويج ودعم رسالة الدراما المصرية، مقدمة الشكر للفنانين المشاركين بهذا الاحتفالية وعبرت كذلك عن سعادتها بالسادة الحضور من أعضاء الجالية المصرية والعربية والأصدقاء البريطانيين.

وتم خلال الاحتفالية عرض حلقة كاملة من المسلسل، تلاها فقرة "سؤال وجواب" مع مخرجة العمل مريم احمدى والنجم أشرف عبدالباقي، ادار الفقره الناقد السينمائي و مؤسس مهرجان

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للطب في السينما د. خالد علي، الذي قام بطرح عدد من الأسئلة على ضيفي اللقاء ، كما تخلل تلك الفقرة عرض فيديو مصور للنجم الفنان أحمد السقا أحد أبطال المسلسل الذي رحب بالحضور متنميًا أن ينال العمل الدرامي رضا المشاهدين.

وقد شمل اللقاء الحديث حول عملية كتابة وتطوير السيناريو بين مخرجة العمل مريم أحمدي، والمؤلف أحمد ندا، و د.سلمى حبيب، استشاري الطب النفسي، للوصول إلى أفضل صيغة لوصف وتجسيد حياة الأشخاص الذين يعيشون بمرض الـ Dementia، الذي يعد أحد المواضيع التي ألقى المسلسل الضوء عليها.

وتحدثت مخرجة المسلسل حول عملية بناء الشخصيات وكتابة السناريو والحوار، كما تحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن الكيفية التي تمكن بها من جعل دوره في تجسيد شخصية "تامبي" صادقة ومحببة للجمهور لكي يتعاطفوا معه، وقد ظهر من خلال مسلسل "الجولة الأخيرة" ما قام به النجمان الفنان أشرف عبدالباقي والفنان أحمد السقا من الخروج عن قوالب الأدوار المعتادة، في تحدى لتوقعات الجمهور، إلى أدوار مختلفة وجديدة.

ولم يخلوا النقاش من روح الدعابة حين قص النجم أشرف عبدالباقي على الحضور ما جرى وراء كواليس المسلسل عن قيامه بتقديم وجبات طعام شهية ومبتكرة ل طاقم العمل أثناء التصوير.

وعبر السادة الحضور عن سعادتهم وتقديرهم للمسلسل والجهد المبذول لخروجه بشكل يليق بالدراما المصرية، مشيدين في نفس الوقت بالاداء الفني لنجوم العمل، خاصة أنه يعد أول مسلسل مصري يعرض حصرياً على منصة Amazon Prime الشهيرة.



وشارك بالحضور السيدة / سارة مِستري المديرة التنفيذية لـBritish Geriatrics Society ، والسيد / حمزة نوري رئيس المؤسسة الأردنية للزهايمر، والسيد / بندر رضا الأمين العام لـArab British Chamber of Commerce، بجانب جمع غفير من المصريين والعرب والبريطانيين من عشاق ومتابعى الدراما المصرية، وعدد من الأكاديميين وصناع السينما والصحفيين، منهم قناة BBC العربية التي قامت بإجراء حوار مع النجم الفنان أشرف عبد الباقي ومخرجة المسلسل مريم أحمدى، كما تخلل اللقاء قيام رجل الأعمال المصري المقيم في بريطانيا أحمد المقدم بإلقاء قصيدة من تأليفه في حب الوطن.

وقد اختتمت الفعالية بقيام كل من نائب السفير المصري والملحق الثقافي المصري بتقديم درع الملحقية الثقافية بلندن هدية لكل من النجم أشرف عبدالباقي والمخرجة مريم أحمدي.

جدير بالذكر أن مسلسل "جولة أخيرة" هو مسلسل من إنتاج شركة "”Cedars Art Production(Sabbah Brothers) سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، ومن تأليف أحمد ندا، وسيناريو وحوار محمد الشخيبي، وإنتاج صادق الصباح، ومنتج تنفيذي أنور صادق صباح، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، ومن إخراج مريم أحمدي.

والمسلسل من بطولة أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، والوجه الجديد ملك فهمي، بالإضافة إلى ضيفة الشرف الفنانة حنان مطاوع.

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن

احتفالية المركز الثقافي بلندن