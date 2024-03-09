أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت 9 مارس بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 9 مارس، إرتفاعا في أسعار الدواجن البيضاء، مع استقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 350 إلى 390 جنيها للبتلو، ومبلغ 400 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد الإنخفاض الطفيف بأسعار الماشية واستقرار أسعار الأعلاف.

إرتفاع أسعار الطيور وكيلو البانيه ب220 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 110 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 95 جنيه والساسو 110جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 120 جنيها، وسجل كيلو الرومي 123 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 145 جنيها والبط المولار بمبلغ 115 جنيها والبط البيور والفرنساوي 110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 220 جنيها، بالإضافة إلى بيع كيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب130 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

وشهدت الأسعار إرتفاعا وانخفاضا طفيفا خلال الفترة الماضية، قبل أن ترتفع أمس الجمعة وتسجل 110 جنيها للكيلو، واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، بالإضافة إلى قيام أصحاب المزارع بضبط مواعيد تربية الدواجن البيضاء على بداية شهر رمضان، وهو ما جعل الطلب أكثر من العرض خلال هذه الفترة.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إستقرار أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 50 جنيها في الكيلو، بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 160 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.