الهند وأربع دول أوروبية توقع اتفاقية للتجارة الحرة غدًا

قال مسؤول هندي إن بلاده وأربع دول من رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إيفتا) ستوقع على اتفاقية للتجارة الحرة الأحد.

وأضاف المسؤول، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز التجارة الثنائية في البضائع والخدمات والاستثمار، بحسب «وكالة برس ترست أوف إنديا» الهندية للأنباء السبت.

والدول الأربع في رابطة التجارة الحرة الأوروبية هي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

وتابع المسؤول، أن الاتفاقية حظيت بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي في السابع من الشهر الحالي.

كان أميتاب كانط كبير ممثلي الهند لدى «مجموعة العشرين» قد قال الشهر الماضي: «نحن خامس أكبر اقتصاد في العالم، وبحلول عام 2027 سوف نتجاوز اليابان وألمانيا لنصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وهدفنا هو أنه بحلول الوقت الذي نبلغ فيه عامنا المائة في عام 2047، من الضروري أن تملك الهند اقتصاداً بقيمة 35 تريليون دولار».

وأوضح كانط، وقتها، أن ذلك يعني أن الهند ستصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.