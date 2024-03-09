جامعة القناة تنظم برنامج تدريبي حول"المرأة وصناعه التغير"

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ..

نظمت جامعة قناة السويس برنامجها التدريبي عن" المرأة القائدة وصناعة التغيير الإيجابي، مستهدفة 43 متدرب، ومتدربة من مديريات الخدمات بالإسماعيلية، ومن العاملين بإدارات الجامعة

وأكد الدكتور ناصر مندوررئيس جامعة قناة السويس، أنه تماشيا مع اليوم العالمي واليوم المصري للمرأة، الذي يأتي في شهر مارس من كل عام- فإن الجامعة حريصة على القيام بالفاعليات التي تعزز دور المرأة المصرية بالمجتمع، لافتًا إلى أنه تسعى لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، من خلال معارض "تراثنا" التي تنظمها وتشارك بها من أجل عرض منتجات السيدات وتمكينهن اقتصاديا، مشيرا إلى البرامج التدريبية التي تقدمها جامعة القناة، والتي تؤدي دورا هاما في توعية المرأة وصقل خبراتها، وتنمية مهاراتها القيادية، والعملية، مشيرًا إلى أن كل ذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية بدعم المرأة صاحبة الدور الأول والأكبر في بناء الأسرة والمجتمع.

وحاضر في البرنامج التدريبي عن المرأة القائدة، الدكتورعمرو محمد نجيب مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب، متناولا معنى القيادة بأنها قدرة تأثير شخص ما على الآخرين، وقيادة المرأة هي مجموعة من الخصائص والسلوكيات التي ترتبط بالمرأة مثل اتخاذ القرار، التشاركية، الإلهام، التوقعات، والمكافآت، وتطوير الأشخاص.

وتحدث فيما يختص بالأسلوب القيادي لدى المرأة، واختلافها عن الرجل من حيث أن أسلوبها يتسم بالحكمة والاستقرار لتكامل العقل مع العاطفة مقارنة بالرجل.



وعن أهم معوقات المرأة في القيادة أوضح أنها الميل والنزعة العاطفية، بينما من سماتها القدرة على خلق علاقات إنسانية أكثر نجاحا داخل التنظيم، وأكثر قدرة على التعامل مع التغير والتغاير، وذلك لأسلوبها المرن في القيادة.

وفي نهاية التدريب قدم الدكتور عمرو محمد نجيب مجموعة من الإرشادات للمرأة من أجل إظهار المهارات القيادية وهي (استمعي وتعلمي- التواصل بوضوح مع فريق العمل- قدمي أفضل ما لديك- تحملي مسئولية القيادة- كوني قدوة قوية- تضمين فريق العمل)

واستهدف التدريب 43 متدرب من مديريات التموين، الزراعة، الطب البيطري، الطرق والنقل، والمالية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحي ثالث، ومن إدارات الجامعة الموارد البشرية، وكلية الطب البيطري.

وأشرف على تنفيذ البرنامج المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير تدريب أفراد المجتمع.