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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظة الجيزة: عودة المياه تدريجيًا لمناطق فيصل بعد انتهاء أعمال ربط خط ٢٠٠مم

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال انتهاء ربط خط المياه الجديد قطر ٢٠٠ مم من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة .
ولفت ان الأعمال تساهم في تحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص- كفر طهرمس وعدداً من الشوارع الحيوية بمنطقة فيصل وذلك في اطار جهود استقبال شهر رمضان المبارك وضمان عدم تأثر الخدمة خلال الشهر الفضيل للتسهيل علي المواطنين. 
وأكد محافظ الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً لمناطق:" عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، الصفا والمروة، الطوابق".
دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية.

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