محرز وفيرمينو يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام التعاون

يحل فريق أهلي جدة تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايلسه ضيفًا على نظيره التعاون، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من دوري رشن السعودي على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويبحث الأهلي السعودي عن العوة للانتصارات من جديد من أجل تأمين المركز الثالث في جدول الترتيب، بعد تعثره في الجولة الماضية حيث تعادل إيجابيًا مع الفتح بهدفٍ لمثله.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد التعاون المتوقع

في تشكيل الأهلي ضد التعاون لن يُجرى المدرب الألماني، ماتياس يايلسه تغييرات عديدة مُقارنةٍ بالمباراة الماضية، ولكنه سيفتقد جهود البرازيلي روجير إيبانيز، للإيقاف.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعيد، عبد الباسط هندي، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

خط الوسط الدفاعي: فرانك ميسي، بسام الحريجي.

خط الوسط الهجومي: ألان سان ماكسيمان، روبرتو فيرمينو، رياض محرز.

خط الهجوم: فراس البريكان.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك في رصيده 44 نقطة، من 13 انتصار وخمس تعادلات بينما هُزم في أربع مباريات.

فيما التعاون يتواجد في المرتبة الرابعة وفي رصيده 39 نقطة، بعدما انتصر في 11 لقاء وتعادل في ست مباريات وهُزم في مثلهم.