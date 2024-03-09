فاعليات البرنامج التطوعي المجتمعي داخل القرى الأكثر احتياجا بالشرقية

استقبل مركز شباب المستقبل التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فاعليات البرنامج التطوعي المجتمعب داخل القرى الأكثر احتياجًا «دهانات» والتي يتم تنفيذها تحت شعار «حرفتك.. مهنتك».

وشارك في الفاعليات 30 شاب وفتاة من أندية الفتاة والتطوع بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة والإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

حيث قام أعضاء أندية التطوع والفتاة والمرأة بمركز شباب المستقبل، بعمل مشروع خدمة عامة تطوعي، من خلال تنفيذ نظافة وتشجير مركز الشباب.

يشار إلى أن مبادرة «حرفتك.. مهنتك» لتعليم الحرف اليدوية والتراثية والبرنامج التطوعي المجتمعب داخل القرى الأكثر احتياجًا لاندية التطوع والفتاة والمراة بجميع مراكز الشباب، على مستوى محافظات الجمهورية.