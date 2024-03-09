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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2005 يواجه إنبي اليوم في بطولة الجمهورية

أهلى 2005
أهلى 2005

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 ضيفًا على إنبي، اليوم السبت، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب إنبي، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، للمنافسة على اللقب.

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أهلي 2005 يواجه فاركو اليوم في المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية


يدخل أهلي 2005 المباراة وهو يمتلك في رصيده 47 نقطة، وسجل الفريق 50 هدفًا مقابل 20 هدفًا في مرماه.
وتأهل للمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية مواليد 2005 الفرق أصحاب المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم كل من الأهلي، زد، إنبي، الزمالك، بيراميدز، فاركو، الاتحاد، بتروجت، القناة والإسماعيلي، وتحتفظ الفرق بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

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