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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصطفى حسني: أثر تضحيات الشهداء يظل أمانة في يد المصريين

الداعية مصطفى حسني
الداعية مصطفى حسني

أكد الداعية مصطفى حسني، أن أثر تضحيات الشهداء يظل أمانة في يد المصريين، موضحًا أنه الجهاد هو بذل المجهود لتحقيق المقصود، قائلًا إن الشهداء دفعوا الثمن لتكون مصر قوية وآمنة ومستقرة.

تضحيات الشهداء

وأضاف “حسني”، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان “ويبقى الأثر” بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأوضح أن الشهداء والمصابين بذلوا المجهود وحققوا المقصود وهو "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، الدور علينا.. سطر قاله العلماء علشان يقولك فين مكان جهادك، قالوا مقامك حيث أقامك، علشان يقولك إن كل مكان ربنا حاطك فيه هو محراب العبادة وميدان الجهاد".

 

وأشار إلى أن العامل عليه أن يجتهد في عمله، وأن يراعي الله عز وجل قبل كاميرا مراقبة عمله.
 

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة:
تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.

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