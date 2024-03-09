كشافة الشرقية تحصل على المركز الأول باللقاء القمي للبرنامج الكشفي بأبوقير

شاركت إدارة تنمية النشء بالشرقية «القسم الكشفي» خلال الفترة من ٤ : ٨ مارس ٢٠٢٤ باللقاء القمي للبرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز الشباب، والمنفذ بالمدينة الشباببية بأبوقير بالإسكندرية، والذى تم تنظيمه من قبل الادارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة.

وقدمت كشافة الشرقية في اليوم الختامي باللقاء القمي، حفلة السمر، وحصلوا على المركز الأول بعدما تميزوا وأشاد بهم جميع الحضور والقادة ولجان التقييم بعد انضباطهم خلال فترة المعسكر، وتقيمهم ضمن معايير التقييم من: ترتيب الغرف ونظافتها، والإلتزام بطابور الصباح، ومواعيد المطعم، والمشاركة التفاعلية فى المهارات التى تم تعليمها للنشء مسبقا بمراكز الشباب.

وقد تم تنفيذ البرنامج ضمن خطة الإدارة المركزية لتنمية النشء، بهدف تدريب الغير كشفيين من النشء أعضاء مراكز الشباب على المهارات الكشفية والانضباط والالتزام وصقل مهاراتهم وتنميتها، ليصبحوا قادة كشفيين منذ الصغر.

وتم التدريب بالمعسكر، من خلال تنظيم ورش عمل عن استخدام الحبال، ورسم شعار د المحافظة، والاشغال اليدوية، وكيفية إعادة تدوير للمخلفات، وكيفية إعداد شنطة الاسعافات الأولية، وحفلات السمر وتقاليد تنفيذها.

وأختتم البرنامج القمي باليوم الوطني للمحافظات المشاركة، بحيث تقدم كل محافظة التراث التى تشتهر به ويمثلها.

يشار إلى البرنامج القمي، قد قييم المهارات الكشفية التى اكتسبها النشء المشاركين بالبرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز شباب، والذى تم تنفيذ المستوى المحلي بالمحافظة خلال الفترة من ١٥ اكتوبر ٢٠٢٣ إلى ١٥ يناير ٢٠٢٤ بمراكز شباب الشرقية «منشأة رضوان، أبو كبير، المهدية، الجمايلة».