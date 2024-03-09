ألعاب القوي لمتحدي الإعاقة بالمنيا تفوز ببطولة الجمهورية

فاز فريق ألعاب القوى بنادي متحدي الإعاقة بالمنيا ، ببطولة الجمهورية الدور الثاني لسلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى (درع) للدرجة الأولى ، وناشئين تحت 17 سنة خلال الفترة من 6 لـ 8 مارس 2024 ، على ملاعب سيتي كلوب بكفر الشيخ.

وأسفرت نتائج اليوم الأول لفريق الألعاب القوي ، كابتن سميه بهاء ، مركز اول قرص ، كابتن روقية إبراهيم مركز أول رمح ، كابتن مريم صديق مركز أول جري 100مترا .، كابتن حاتم محمد مركز أول جري 800 مترا ، كابتن آية اشرف ، مركز أول رمح، كابتن آلاء عصام ، مركز ثالث جري 100مترا ، كابتن محمد عمر ، مركز ثالث جري 100مترا ، زياد عبد النبي ، مركز رابع جري 200مترا .

وجاءت نتائج نتائج اليوم الثاني علي التوالي ، من سلسلة مسابقات ألعاب القوي بكفر الشيخ ، كابتن روقيه ابراهيم ، مركز أول رمح كلاس 40 ، كابتن مريم صديق ، مركز أول جري 200متر ، كابتن آية أشرف ، مركز اول قرص كلاس 44 ، كابتن احمد علي ، مركز أول رمح كلاس 46 ، كابتن آلاء عصام مركز ثاني 200مترا كلاس 40 ، كابتن حاتم محمد مركز ثالث جري واثب طويل ، كابتن زياد عبد النبي مركز ثاني جري 200 مترا ، كابتن محمد عمر مركز رابع جري 200مترا.

وجاءت انجازات اليوم الثالث ، كابتن سميه بهاء نصر رمي الرمح ، المركز الأول ، واختيارها للمشاركة بمنتخب مصر ، كابتن احمد علي رمي القرص ، المركز الثاني، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور مندي عكاشة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا