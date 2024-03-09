السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ألعاب القوي لمتحدي الإعاقة بالمنيا تفوز ببطولة الجمهورية

فريق العاب القوى
فريق العاب القوى لمتحدي الإعاقة بالمنيا

فاز فريق ألعاب القوى بنادي متحدي الإعاقة بالمنيا ، ببطولة الجمهورية الدور الثاني لسلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى (درع) للدرجة الأولى ، وناشئين تحت 17 سنة خلال الفترة من 6 لـ 8 مارس 2024 ، على ملاعب سيتي كلوب بكفر الشيخ.

وأسفرت نتائج اليوم الأول لفريق الألعاب القوي ، كابتن سميه بهاء ، مركز اول قرص ، كابتن روقية  إبراهيم  مركز أول رمح ، كابتن  مريم صديق مركز أول جري 100مترا .، كابتن حاتم محمد مركز أول جري 800 مترا ، كابتن آية اشرف  ، مركز أول رمح، كابتن آلاء عصام  ، مركز ثالث جري 100مترا  ، كابتن محمد عمر ، مركز ثالث جري 100مترا ، زياد عبد النبي ، مركز رابع جري 200مترا .

وجاءت نتائج نتائج اليوم الثاني علي التوالي ، من سلسلة مسابقات ألعاب القوي بكفر الشيخ ، كابتن روقيه ابراهيم ، مركز أول رمح كلاس 40 ، كابتن مريم صديق  ، مركز أول جري 200متر ، كابتن آية أشرف  ، مركز اول قرص كلاس 44 ، كابتن احمد علي ، مركز أول رمح كلاس 46 ، كابتن آلاء عصام  مركز ثاني 200مترا  كلاس 40 ، كابتن  حاتم محمد  مركز ثالث جري واثب طويل ، كابتن زياد عبد النبي مركز ثاني جري  200 مترا  ، كابتن محمد عمر  مركز رابع جري 200مترا.

وجاءت انجازات اليوم الثالث ، كابتن سميه بهاء نصر رمي الرمح ، المركز الأول ، واختيارها للمشاركة بمنتخب مصر ، كابتن احمد علي رمي القرص ، المركز الثاني، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور مندي عكاشة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا 

الجريدة الورقية