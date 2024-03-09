رئيس جامعة سوهاج يشيد بتضحيات شهدائنا الأبرار ليستمر الوطن نابضاً بالحياة

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، برقية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، و الذي نحييه اليوم لتكريم الأبناء المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضاً بالحياة، ومثمراً بالخير والسلام والنماء.

وأكد النعماني، أنه على مر الزمان والمكان ستظل أرواح الشهداء حية أبية تحلق في سماوات العزة والشرف وتطل بخلودها لتظلل الأوطان بالسلام والأمان، حيث ستبقى تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية في ضمير الوطن وذاكرة الأمة، كيف لا وهم الذين أصروا على إبقاء علم مصر مرفوعاً عالياً لضمان مجد الأمة واستقرارها على جميع الجبهات، داعياً الله ان يحفظ قواتنا المسلحة و أبطالها ويرحم شهداءها الأبرار، ويحقق لمصرنا الغالية علي امد الدهر مزيداً من الأمن والتقدم والإستقرار.

كما بعث النعماني، تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.