بزيادة 15%.. تعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

معاشات تكافل وكرامة.. يبحث الكثير من المواطنين عن الزيادات الجديدة لصرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

ويتم استحقاق معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إقرار زيادة المعاشات 2024 بنسبة 15% لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة حيث يجب الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وأما عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، فيمكن اتباع الخطوات التالية:

اختر برنامج تكافل وكرامة.

قم اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

ثم يختار الفرد المستفيد من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

وبعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

ثم اضغط على كلمة استعلام.

ستظهر بعد ذلك جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن يكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 للمواطنين في منتصف كل شهر، ويكون ذلك من كافة الأماكن المحددة، لصرف الدعم النقدي، وبالتالي فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس يبدأ يوم 15 مارس الجاري.

ويستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري 5.2 مليون أسرة ويأتي ذلك وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

فروع بنك ناصر الاجتماعي- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.