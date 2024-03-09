تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة برينتفورد الليلة بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق آرسنال تحت قيادة مدربه مايكل أرتيتا لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذبك حين يستضيف نظيره برينتفورد على ملعب الإمارات معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة آرسنال ضد برينتفورد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعي الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، لتحقيق الفوز على برينتفورد، قبل المواجهة المرتقبة أمام بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام برينتفورد في البريميرليج

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل دوس سانتوس، جاكوب كيويور.

الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتز، جابرييل مارتينيلي.

ويحتل آرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد فريق برينتفورد في الترتيب الخامس عشر بـ26 نقطة.