ثقافة المنيا تنظم ندوة بعنوان" زعيم الأمة سعد زغلول"

نظم فرع ثقافة المنيا ، عددا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في إطار خطة وزارة الثقافة، من بينها "أهمية الإنفتاح وتبادل الثقافات" زعيم الأمة سعد زغلول ، وبالوالدين إحسانا ، أدارها الحسيني حسن.

واستهلت الإعلامية رباب نصر ، حديثها بندوة أهمية الإنفتاح وتبادل الثقافات ، موضحة الأسس والمعايير اللازمة لبناء مجتمع مثقف وواع، مشيرة ، إلى أن من أهم هذه المعايير توفر روح التعاون بين الأفراد ، والحرص على تبادل الثقافات والتجارب الحياتية المختلفة ، بما يتناسب مع معايير وتقاليد المجتمع.

وأضاف الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادي أدب المنيا، أن الثقافة تعتبر عنصرا أساسيا يسهم في زيادة المعرفة ، وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار البناءة ، مؤكدا في ختام حديثه على ضرورة أن ينهض الإنسان بنفسه ، من خلال تنمية مهاراته وقدراته من أجل نهضة المجتمع ككل.

وأعقب ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية ، والتي نالت إعجاب الحضور، من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق ، شهدت المدرسة الثانوية للبنات بمطاي محاضرة بعنوان "بالوالدين إحسانا" تحدث خلالها دكتور محمد عبد الظاهر، عن مظاهر الإحسان إلى الوالدين ، ومن أهمها التحاور والإحترام والتودد إليهما كونهما أولى الناس بصحبة أبنائهم ، واختتم حديثه موضحا أثر قيمة الإحسان وبر الوالدين على الفرد ، وكيف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الحياة الإجتماعية.

وشهدت مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق الإعدادية للبنات ، لقاءا بعنوان "زعيم الأمة.. سعد زغلول"، تناول خلاله فرغلي علي، السيرة الذاتية لقائد ثورة 1919، وتاريخ كفاحه ضد الإحتلال البريطاني، مستعرضا أهم الأعمال الفنية ، التي تناولت سيرته منها مسلسل طائر في العنق ، جمهورية زفتى ، وحواري وقصور، وغيرها.