السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ثقافة المنيا تنظم ندوة بعنوان" زعيم الأمة سعد زغلول"

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظم فرع ثقافة المنيا ، عددا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في إطار خطة وزارة الثقافة، من بينها  "أهمية الإنفتاح وتبادل الثقافات" زعيم  الأمة سعد زغلول ، وبالوالدين إحسانا  ، أدارها الحسيني حسن.

واستهلت الإعلامية رباب نصر ، حديثها بندوة أهمية الإنفتاح وتبادل الثقافات ،  موضحة الأسس والمعايير اللازمة لبناء مجتمع مثقف وواع، مشيرة  ، إلى أن من أهم هذه المعايير توفر روح التعاون بين الأفراد  ، والحرص على تبادل الثقافات والتجارب الحياتية المختلفة  ، بما يتناسب مع معايير وتقاليد المجتمع.

وأضاف الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادي أدب المنيا، أن الثقافة تعتبر عنصرا أساسيا يسهم في زيادة المعرفة ، وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار البناءة ، مؤكدا في ختام حديثه على ضرورة أن ينهض الإنسان بنفسه ، من خلال تنمية مهاراته وقدراته من أجل نهضة المجتمع ككل.

وأعقب ذلك إلقاء عدد من القصائد الشعرية ، والتي نالت إعجاب الحضور، من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق ، شهدت المدرسة الثانوية للبنات بمطاي محاضرة بعنوان "بالوالدين إحسانا" تحدث خلالها دكتور محمد عبد الظاهر، عن مظاهر الإحسان إلى الوالدين ، ومن أهمها التحاور والإحترام والتودد إليهما كونهما أولى الناس بصحبة أبنائهم ، واختتم حديثه موضحا أثر قيمة الإحسان وبر الوالدين على الفرد  ، وكيف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الحياة الإجتماعية.

وشهدت مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق الإعدادية للبنات ، لقاءا بعنوان "زعيم الأمة.. سعد زغلول"، تناول خلاله فرغلي علي، السيرة الذاتية لقائد ثورة 1919، وتاريخ كفاحه ضد الإحتلال البريطاني، مستعرضا أهم الأعمال الفنية ، التي تناولت سيرته منها مسلسل طائر في العنق ، جمهورية زفتى ، وحواري وقصور، وغيرها.

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