احتفالا بيوم الشهيد.. فتح المزارات والمتاحف العسكرية مجانًا

في التاسع من مارس كل عام تحتفل مصر بيوم الشهيد، وذلك تقديرا لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وبكل استشهد من أجل حماية تراب مصر والدفاع عن الوطن لكي يعيش في عزة وكرامة.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تخليدا لذكرى الشهيد الفريق أول عبدالمنعم رياض فى عام 1969 م والذي ضرب أروع الامثلة في البطولة والتضحية من أجل الوطن، عندماتوجه للجبهة فى اليوم الثانى لحرب الاستنزاف ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وليكون بين أبناء قواته المسلحة وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقلة إلى مستشفى الإسماعيلية.

واحتفالا بهذا اليوم، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية، وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر؛ لاستقبال المواطنين مجانًا اليوم السبت، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

كما تشارك الموسيقات العسكرية في تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض بالقاهرة، تزامنًا مع الاحتفال بهذه المناسبة.

يأتى ذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.