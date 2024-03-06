إعلام الشرقية: يوم الشهيد رمز التضحية والفداء من أجل الوطن

عقد مركز النيل للإعلام بالشرقية، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة يوم الشهيد وذلك في مقر كلية التربية للأمومة والطفولة جامعة الزقازيق.

وقال الإعلامي دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إن هذه الإحتفالات تأتى ضمن إهتمام الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى؛ بالمناسبات الوطنية والقومية.

أكدت الدكتور رانيا عادل وكيل كلية التربية للأمومة والطفولة جامعة الزقازيق، أن مصر تُحيي يوم الشهيد والذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام، والذي يتوافق مع ذكرى وفاة القائد العسكرى المصرى الفريق أول عبدالمنعم رياض، للإحتفال بشهدائها الخالدون في الوجدان.

وأضاف أن التاسع من مارس «يوم الشهيد» يعتبر مناسبة للتأكيد على فكرة التضحية بالروح من أجل كرامة الوطن والعطاء دون مقابل، حيث يحتفل بالشهداء تخليدا للتضحية وقيمتها النبيلة التي قدموها لبلادهم.

وأشارت الدكتورة راندا السيد الاستاذ بكلية التربيه للأمومة والطفولة جامعة الزقازيق، إلى أن يوم الشهيد هو رمز الأعتزاز والفخر بأشرف دماء سالت دفاعًا عن تراب الوطن، وهم «شهداء مصر» الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن، والذى يحتفل به في التاسع من شهر مارس من كل عام.

وحددت مصر يوم 9 مارس من كل عام للاحتفاء والاحتفال بذكرى الشهداء، بسبب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري الأسبق عام 1969، حينما توجه إلى جبهة القتال في سيناء، وشارك مع الجنود المصريين القتال ضد إسرائيل.