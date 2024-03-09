القوات الأمريكيةتحبط هجومًا حوثيًا بالبحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، أن الولايات المتحدة وحلفاءها تمكنوا من إحباط هجوم حوثي كبير في منطقة البحر الأحمر، وكبدوا المليشيات خسائر كبيرة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن الحوثيين نفذوا هجوما على نطاق كبير بمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن صباح اليوم".



وأضافت أن "الهجوم الحوثي بالمسيرات مثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة والحلفاء تمكنوا من إسقاط 15 طائرة مسيرة أحادية الاتجاه".

وكان الجيش الأمريكي أعلن قبل قليل تنفيذ ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن بمناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان، إن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من اليمن على سفينة ترفع علم سنغافورة".

وأضاف: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار بعد إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين على سفينة ترفع علم سنغافورة".

ومنذ نوفمبر الماضي، تنفذ مليشيات الحوثي هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

ولمحاولة ردع الحوثيين وحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، شنّت القوّات الأمريكية والبريطانية منذ يناير/كانون الثاني الماضي سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن.

وعلى إثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".